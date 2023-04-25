Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 2. indirim geldi! İşte il il benzin ve mazot fiyatları
Benzin ve mazot fiyatları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 25 Nisan Salı tarihinden itibaren akaryakıta yeni indirim geldiği açıklandı! Peki benzin fiyatı ve motoin fiyatı ne kadar? Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...
Benzin ve mazot fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol, fiyatları doğrudan etkilerken yaşanan gerçi çekilmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu.
FED BENZİN VE MAZOT FİYATLARINI NEDEN ETKİLİYOR?
Petrol fiyatları, benzin ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici olduğundan dolayı araç sahipleri tarafından da yakından takip ediliyor. Fed'in faiz kararı da brent petrolü etkiliyor.
Fed'in para politikasında sıkı adımlar atması yani faizi artırması ekonomiyi soğutacağından petrol talebini kısıyor. Bu durum petrol varil fiyatında geri çekilmeleri beraberinde getiriyor. Tersi durumda ise petrol fiyatı yükseliyor.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Bugün yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.