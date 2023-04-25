Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 2. indirim geldi! İşte il il benzin ve mazot fiyatları

FED BENZİN VE MAZOT FİYATLARINI NEDEN ETKİLİYOR?

Petrol fiyatları, benzin ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici olduğundan dolayı araç sahipleri tarafından da yakından takip ediliyor. Fed'in faiz kararı da brent petrolü etkiliyor.