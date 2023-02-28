Benzin ve motorinde indirim var mı? (28 Şubat akaryakıt fiyatları)

Benzin fiyatları ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Yılbaşında 21.14 olan benzin fiyatları ve 23.50 TL olan motorin fiyatları Şubat ayında peş peşe değişti. 23 Şubat itibarıyla benzin fiyatına 46 kurul indirim yapılırken, 24 Şubat itibarıyla ise motorin fiyatlarına indirim uygulandı.