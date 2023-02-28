Benzin ve motorinde indirim var mı? (28 Şubat akaryakıt fiyatları)
Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları benzin istasyonuna gitmeden önce araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor... Peki benzin ve akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları neler? Detaylar haberimizde...
Benzin fiyatları ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Yılbaşında 21.14 olan benzin fiyatları ve 23.50 TL olan motorin fiyatları Şubat ayında peş peşe değişti. 23 Şubat itibarıyla benzin fiyatına 46 kurul indirim yapılırken, 24 Şubat itibarıyla ise motorin fiyatlarına indirim uygulandı.
Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşte, doların değer kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu.
23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.
24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi. 28 Şubat tarihinden ise şu anda bir indirim görünmüyor.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
İSTANBUL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,39 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,61 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,99 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 20,76 TL
Motorin fiyatı: 20,95 TL
LPG fiyatı: 11,99 TL