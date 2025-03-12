Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasası ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.
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12 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.
İşte şehir şehir akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
🚗 Benzin: 43,41 TL
🚛 Motorin: 45,36 TL
⛽ LPG: 27,59 TL
İstanbul Anadolu Yakası
🚗 Benzin: 43,26 TL
🚛 Motorin: 45,24 TL
⛽ LPG: 26,99 TL
Ankara
🚗 Benzin: 43,96 TL
🚛 Motorin: 46,09 TL
⛽ LPG: 27,49 TL
İzmir
🚗 Benzin: 44,33 TL
🚛 Motorin: 46,46 TL
⛽ LPG: 27,34 TL
Güncel akaryakıt fiyatları, bölgesel farklılıklar ve dağıtım firmalarına göre değişiklik gösterebilir.