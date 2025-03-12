Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasası ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları - Resim: 1

 12 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. 

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Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları - Resim: 2

İşte şehir şehir akaryakıt fiyatları:

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Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası

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Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları - Resim: 4

🚗 Benzin: 43,41 TL
🚛 Motorin: 45,36 TL
⛽ LPG: 27,59 TL

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Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası
🚗 Benzin: 43,26 TL
🚛 Motorin: 45,24 TL
⛽ LPG: 26,99 TL

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Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara
🚗 Benzin: 43,96 TL
🚛 Motorin: 46,09 TL
⛽ LPG: 27,49 TL

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Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

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Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları - Resim: 8

🚗 Benzin: 44,33 TL
🚛 Motorin: 46,46 TL
⛽ LPG: 27,34 TL

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Benzin ve motorine zam mı geldi? işte 12 Mart 2025 akaryakıt fiyatları - Resim: 9

Güncel akaryakıt fiyatları, bölgesel farklılıklar ve dağıtım firmalarına göre değişiklik gösterebilir. 

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