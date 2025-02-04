Benzin ve motorine zam mı geldi? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 4 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, 4 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen fiyatlar netleşti.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.19 TL
Motorin litre fiyatı: 47.50 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL