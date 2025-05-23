Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar: 23 Mayıs 2025 listesi
Geçtiğimiz hafta hem benzine hem de motorine zam gelmişti.
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23 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Yeni bir zam ya da indirim beklentisi ise şu an için görünmüyor.
Benzin fiyatına 1,50 TL, motorine ise 1,83 TL zam yapılmıştı. İşte büyükşehirlerde güncel fiyatlar:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,68 TL
Motorin: 45,93 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,53 TL
Motorin: 45,81 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 47,29 TL
Motorin: 46,74 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 47,65 TL
Motorin: 47,08 TL
LPG: 27,24 TL
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