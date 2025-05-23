Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar: 23 Mayıs 2025 listesi

Geçtiğimiz hafta hem benzine hem de motorine zam gelmişti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar: 23 Mayıs 2025 listesi - Resim: 1

 23 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Yeni bir zam ya da indirim beklentisi ise şu an için görünmüyor.



1 7
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar: 23 Mayıs 2025 listesi - Resim: 2

Benzin fiyatına 1,50 TL, motorine ise 1,83 TL zam yapılmıştı. İşte büyükşehirlerde güncel fiyatlar:

2 7
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar: 23 Mayıs 2025 listesi - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,68 TL
Motorin: 45,93 TL
LPG: 27,39 TL

3 7
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar: 23 Mayıs 2025 listesi - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,53 TL
Motorin: 45,81 TL
LPG: 26,79 TL

4 7
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar: 23 Mayıs 2025 listesi - Resim: 5

Ankara
Benzin: 47,29 TL
Motorin: 46,74 TL
LPG: 27,29 TL

5 7
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar: 23 Mayıs 2025 listesi - Resim: 6

İzmir
Benzin: 47,65 TL
Motorin: 47,08 TL
LPG: 27,24 TL

6 7
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar: 23 Mayıs 2025 listesi - Resim: 7
7 7
benzin akaryakıt