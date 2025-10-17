Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, her zamanki gibi döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak belirleniyor.

Son haftalarda brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş ve dolar kurundaki kısmi gerileme, bu indirimi tetikleyen en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.