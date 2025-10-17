Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

Sektör kaynaklarına göre benzine indirim geliyor. İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt piyasasında hareketlilik sürüyor. Benzin ve motorin fiyatları yeniden gündemde.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, her zamanki gibi döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak belirleniyor.
Son haftalarda brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş ve dolar kurundaki kısmi gerileme, bu indirimi tetikleyen en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.

Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

17 Ekim 2025 Cuma itibarıyla Türkiye’nin üç büyük ilinde geçerli olan akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL

Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL

Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

Ankara:

Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL

Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

İzmir:

Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL

