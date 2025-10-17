Benzine indirim geliyor! İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları
Sektör kaynaklarına göre benzine indirim geliyor. İşte 17 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt piyasasında hareketlilik sürüyor. Benzin ve motorin fiyatları yeniden gündemde.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, her zamanki gibi döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak belirleniyor.
Son haftalarda brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş ve dolar kurundaki kısmi gerileme, bu indirimi tetikleyen en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.
17 Ekim 2025 Cuma itibarıyla Türkiye’nin üç büyük ilinde geçerli olan akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL