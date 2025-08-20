Benzine ve motorine zam mı geldi? İşte 20 Ağustos 2025 fiyat listesi
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Vergi artışlarıyla birlikte sık sık değişen fiyatlar, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
Yayınlanma:
Peki, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,60 TL
Motorin: 52,12 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,45 TL
Motorin: 52,00 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,36 TL
Motorin: 53,04 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 53,39 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasaları ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak her gün yeniden güncelleniyor.