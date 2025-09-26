Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, 26 Eylül 2025 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? LPG fiyatı kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
Yayınlanma: Güncellenme:
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt gündemini yakından etkiliyor. Ancak 26 Eylül 2025 tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor.
İSTANBUL’DA GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,15 TL ⛽
Motorin: 54,44 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 52,99 TL ⛽
Motorin: 54,30 TL
LPG: 25,88 TL
ANKARA’DA GÜNCEL FİYATLAR
Benzin: 53,98 TL ⛽
Motorin: 55,43 TL
LPG: 26,40 TL
İZMİR’DE GÜNCEL FİYATLAR
Benzin: 54,31 TL ⛽
Motorin: 55,75 TL
LPG: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu veriler üzerinden elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak KDV ilave edilerek pompa satış fiyatı belirleniyor.