Benzine zam! 27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü benzine zam yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 1,21 TL arttı. Vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu, litresi kaç lira?” sorularına yanıt arıyor.



GÜNCEL AKARYAKIT TABLOSU

⛽ İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 🚗: 52,84 TL
Motorin 🚚: 52,15 TL
LPG 🔥: 26,51 TL

⛽ İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 🚗: 52,69 TL
Motorin 🚚: 52,03 TL
LPG 🔥: 25,88 TL

⛽ Ankara

Benzin 🚗: 53,63 TL
Motorin 🚚: 53,09 TL
LPG 🔥: 26,40 TL

⛽ İzmir

Benzin 🚗: 53,95 TL
Motorin 🚚: 53,43 TL
LPG 🔥: 26,33 TL

