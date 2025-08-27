Benzine zam! 27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü benzine zam yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 1,21 TL arttı. Vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu, litresi kaç lira?” sorularına yanıt arıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT TABLOSU
⛽ İstanbul Avrupa Yakası
Benzin 🚗: 52,84 TL
Motorin 🚚: 52,15 TL
LPG 🔥: 26,51 TL
⛽ İstanbul Anadolu Yakası
Benzin 🚗: 52,69 TL
Motorin 🚚: 52,03 TL
LPG 🔥: 25,88 TL
⛽ Ankara
Benzin 🚗: 53,63 TL
Motorin 🚚: 53,09 TL
LPG 🔥: 26,40 TL
⛽ İzmir
Benzin 🚗: 53,95 TL
Motorin 🚚: 53,43 TL
LPG 🔥: 26,33 TL