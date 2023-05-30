Benzine zam geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz/TL kurunun dalgalı olması sebeiyle, akaryakıt fiyatları her gün güncelleniyor. Son olarak 23 Mayıs Salı günü benzine gelen 0.77 TL'lik zammın ardından akaryakıt fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL oldu?
BENZİN FİYATLARINA ZAM VAR MI?
Benzin fiyatlarına 23 Mayıs salı gününde itibaren geçerli olmak üzere 0,77 TL'lik zam yapılmıştı. Bugün itibariyle benzin fiyatlarında zam ya da indirim söz konus değil.
MOTORİNE ZAM VAR MI?
Hatırlanacağı gibi 8 Mayıs Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, geçtiğimiz Cuma günü yani 19 Mayıs'ta ise 75 kuruş zam gelmişti. Motorin fiyatlarıyla ilgili henüz bir zam veya indirim kararı alınmadı. Olası bir fiyat değişikliği olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 MAYIS 2023
• İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.52 TL
• İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,28 TL
• İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,47 T
• İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.58 TL
• İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,34 TL
• İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,50 TL