Benzine zam geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Hatırlanacağı gibi 8 Mayıs Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, geçtiğimiz Cuma günü yani 19 Mayıs'ta ise 75 kuruş zam gelmişti. Motorin fiyatlarıyla ilgili henüz bir zam veya indirim kararı alınmadı. Olası bir fiyat değişikliği olduğunda haberimizde yer vereceğiz.