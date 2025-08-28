Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo
Akaryakıt fiyatları, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü de vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
Dün benzine yapılan 1,21 TL’lik zam sonrası motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Yeni zamlı tarifeyle birlikte vatandaşların gözü bugünkü fiyatlara çevrildi.
Güncel Akaryakıt Fiyatları (28 Ağustos 2025)
Bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir artış ya da indirim yapılmadı. Şehir şehir güncel fiyatlar şöyle:
⛽ İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 52,84 TL ⛽, Motorin 52,15 TL, LPG 26,51 TL
⛽ İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 52,69 TL ⛽, Motorin 52,03 TL, LPG 25,88 TL
⛽ Ankara: Benzin 53,63 TL ⛽, Motorin 53,09 TL, LPG 26,40 TL
⛽ İzmir: Benzin 53,95 TL ⛽, Motorin 53,43 TL, LPG 26,33 TL
Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında günlük açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu tutarlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV uygulanıyor ve pompada sürücülerin ödediği nihai fiyat ortaya çıkıyor.