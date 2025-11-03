Benzine zam mı geldi, indirim mi? 3 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Brent petroldeki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, vatandaşlar "benzin ne kadar oldu?" ve "motorin litre fiyatı kaç tl?" sorularına yanıt arıyor.
Akaryakıt fiyatları, global piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen vergi artışları (ÖTV zamları), pompa fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Yaşanan bu gelişmeler, vatandaşların günlük yakıt maliyetlerini yakından takip edebilmek amacıyla sürekli araştırma yapmasına neden oluyor. Araç sahipleri, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?", "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.
İşte 3 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla il il güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 53.49 TL
Motorin litre fiyatı: 55.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 53.32 TL
Motorin litre fiyatı: 55.33 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.35 TL
Motorin litre fiyatı: 56.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.69 TL
Motorin litre fiyatı: 56.77 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL