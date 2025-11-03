Benzine zam mı geldi, indirim mi? 3 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Yaşanan bu gelişmeler, vatandaşların günlük yakıt maliyetlerini yakından takip edebilmek amacıyla sürekli araştırma yapmasına neden oluyor. Araç sahipleri, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?", "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.