Berber ve kuaför fiyatları el yakıyor: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ödüyor

2025 zamları, berber ve kuaför ücretlerini de vurdu. İstanbul’da erkekler için saç ve sakal kesimi 600-700 TL’yi bulurken, kadın kuaförlerinde bu rakamlar 5.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Serbest fiyat uygulamaları ve kayıt dışılık tartışmaları gündemde.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Berber ve kuaför fiyatları el yakıyor: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ödüyor - Resim: 1

Yeni yıl zamları berber ve kuaför fiyatlarına da yansıdı. İstanbul’da erkekler için saç, sakal ve yıkama hizmetinin ortalama fiyatı 500 TL’ye çıkarken, bazı lüks semtlerde bu rakam 1.500 TL’yi buluyor. 

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Berber ve kuaför fiyatları el yakıyor: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ödüyor - Resim: 2

 Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Kadın kuaförlerinde fiyatlar erkeklere oranla çok daha yüksek. Saç kesimi, boya ve bakım gibi temel hizmetler için İstanbul’da ortalama 1.500 TL’den başlayan fiyatlar, lüks semtlerde 5.000 TL’yi aşabiliyor. 

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Berber ve kuaför fiyatları el yakıyor: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ödüyor - Resim: 3

TARİFELER GÜNCELLENMEDİ, FİYATLAR SERBEST

Normalde İstanbul Berberler ve Kuaförler Odası, belirlenen tarifelerle hizmetlerin ücretlerini düzenliyor. Ancak bu yıl tarifelerin henüz güncellenmemiş olmasına rağmen birçok işletme serbest fiyat uygulamasına geçti. 

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Berber ve kuaför fiyatları el yakıyor: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ödüyor - Resim: 4

Bazı işletmelerin kredi kartı kabul etmemesi ve yalnızca nakit çalışması da kayıt dışılığı artırıyor.

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Berber ve kuaför fiyatları el yakıyor: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ödüyor - Resim: 5

Vergi denetimlerinde ise bazı berberlerin günde yalnızca bir ya da iki müşteriye hizmet verdiğini beyan ettiği iddia ediliyor.

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Berber ve kuaför fiyatları el yakıyor: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ödüyor - Resim: 6

Odanın belirlediği tarifelerin dışına çıkmanın cezai yaptırımları olsa da, bu kuralların yeterince uygulanmadığı belirtiliyor.

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