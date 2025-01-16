Berber ve kuaför fiyatları el yakıyor: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ödüyor
2025 zamları, berber ve kuaför ücretlerini de vurdu. İstanbul’da erkekler için saç ve sakal kesimi 600-700 TL’yi bulurken, kadın kuaförlerinde bu rakamlar 5.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Serbest fiyat uygulamaları ve kayıt dışılık tartışmaları gündemde.
Yeni yıl zamları berber ve kuaför fiyatlarına da yansıdı. İstanbul’da erkekler için saç, sakal ve yıkama hizmetinin ortalama fiyatı 500 TL’ye çıkarken, bazı lüks semtlerde bu rakam 1.500 TL’yi buluyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Kadın kuaförlerinde fiyatlar erkeklere oranla çok daha yüksek. Saç kesimi, boya ve bakım gibi temel hizmetler için İstanbul’da ortalama 1.500 TL’den başlayan fiyatlar, lüks semtlerde 5.000 TL’yi aşabiliyor.
TARİFELER GÜNCELLENMEDİ, FİYATLAR SERBEST
Normalde İstanbul Berberler ve Kuaförler Odası, belirlenen tarifelerle hizmetlerin ücretlerini düzenliyor. Ancak bu yıl tarifelerin henüz güncellenmemiş olmasına rağmen birçok işletme serbest fiyat uygulamasına geçti.
Bazı işletmelerin kredi kartı kabul etmemesi ve yalnızca nakit çalışması da kayıt dışılığı artırıyor.
Vergi denetimlerinde ise bazı berberlerin günde yalnızca bir ya da iki müşteriye hizmet verdiğini beyan ettiği iddia ediliyor.
Odanın belirlediği tarifelerin dışına çıkmanın cezai yaptırımları olsa da, bu kuralların yeterince uygulanmadığı belirtiliyor.