BigChefs halka arz ne zaman? BigChefs hangi bankalarda var? Halka arz fiyatı ne kadar? Kaç lot verir?

BİGCHEFS HALKA ARZ NE ZAMAN?

BigChefs halka arz tarihleri de belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 3-4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve toplam 3 gün sürecek. Buna göre, 3 Mayıs Çarşamba saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 5 Mayıs Cuma saat 17.00'de sona erecek.