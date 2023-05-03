BigChefs halka arz ne zaman? BigChefs hangi bankalarda var? Halka arz fiyatı ne kadar? Kaç lot verir?
BigChefs halka arz tarihleri belli oldu! Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından onaylanan BigChefs halka arzı için talep toplama işlemleri başladı. Peki BigChefs hangi bankalarda var? Halka arz fiyatı ne kadar? Kaç lot verir? İşte BigChefs halka arz detayları...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz günlerde Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzı için onay vermişti.
SPK tarafından onaylanan BigChefs halka arz için yatırımcılar araştırma yapmaya başladı.
BİGCHEFS HALKA ARZ NE ZAMAN?
BigChefs halka arz tarihleri de belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 3-4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve toplam 3 gün sürecek. Buna göre, 3 Mayıs Çarşamba saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 5 Mayıs Cuma saat 17.00'de sona erecek.
BİGCHEFS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR
BigChefs hisselerinin halka arz fiyatı ise 22,50 TL olarak belirlendi. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 832.500.000 TL' olarak açıklandı.