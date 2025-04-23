BİM 22-25 nisan aktüel ürünler listesi belli oldu: Yetişen alacak!
BİM'in 22-25 Nisan 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM mağazalarında motosikletten elektrikli bisiklete, yoğurttan peynire, bebek bezinden elektronik ürünlere kadar pek çok üründe cazip indirimler tüketicileri bekliyor.
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Zengin ürün yelpazesiyle dikkat çeken BİM, bu haftaki kampanyasında farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok ürünü avantajlı fiyatlarla raflara taşıyor.
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