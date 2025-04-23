BİM 22-25 nisan aktüel ürünler listesi belli oldu: Yetişen alacak!

BİM'in 22-25 Nisan 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM mağazalarında motosikletten elektrikli bisiklete, yoğurttan peynire, bebek bezinden elektronik ürünlere kadar pek çok üründe cazip indirimler tüketicileri bekliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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BİM 22-25 nisan aktüel ürünler listesi belli oldu: Yetişen alacak! - Resim: 1

Zengin ürün yelpazesiyle dikkat çeken BİM, bu haftaki kampanyasında farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok ürünü avantajlı fiyatlarla raflara taşıyor.

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BİM 22-25 nisan aktüel ürünler listesi belli oldu: Yetişen alacak! - Resim: 2
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BİM 22-25 nisan aktüel ürünler listesi belli oldu: Yetişen alacak! - Resim: 3
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BİM 22-25 nisan aktüel ürünler listesi belli oldu: Yetişen alacak! - Resim: 4
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BİM 22-25 nisan aktüel ürünler listesi belli oldu: Yetişen alacak! - Resim: 5
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BİM 22-25 nisan aktüel ürünler listesi belli oldu: Yetişen alacak! - Resim: 6
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BİM 22-25 nisan aktüel ürünler listesi belli oldu: Yetişen alacak! - Resim: 7
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