BİM'den 12-14 nisan fırsatları: Temel gıdalarda büyük indirim

Ekonomik alışverişin adreslerinden biri olan BİM, 11-14 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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BİM'den 12-14 nisan fırsatları: Temel gıdalarda büyük indirim - Resim: 1

BİM’in resmi internet sitesinde duyurulan katalogda; temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, bakliyattan meyve-sebzeye kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı.

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BİM'den 12-14 nisan fırsatları: Temel gıdalarda büyük indirim - Resim: 2

İndirimli ürünler arasında yumurta, tereyağı, zeytinyağı, yoğurt, süt, ayran, pirinç, bulgur ve mercimek gibi evlerin vazgeçilmezleri öne çıkıyor. Ayrıca taze meyve ve sebzelerde de dikkat çeken fiyatlar sunuluyor.

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BİM'den 12-14 nisan fırsatları: Temel gıdalarda büyük indirim - Resim: 3

11 Nisan Cuma günü başlayan kampanya, 14 Nisan Pazartesi gününe kadar geçerli olacak.

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BİM'den 12-14 nisan fırsatları: Temel gıdalarda büyük indirim - Resim: 4
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