BİM'den 12-14 nisan fırsatları: Temel gıdalarda büyük indirim
Ekonomik alışverişin adreslerinden biri olan BİM, 11-14 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayımladı.
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BİM’in resmi internet sitesinde duyurulan katalogda; temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, bakliyattan meyve-sebzeye kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı.
İndirimli ürünler arasında yumurta, tereyağı, zeytinyağı, yoğurt, süt, ayran, pirinç, bulgur ve mercimek gibi evlerin vazgeçilmezleri öne çıkıyor. Ayrıca taze meyve ve sebzelerde de dikkat çeken fiyatlar sunuluyor.
11 Nisan Cuma günü başlayan kampanya, 14 Nisan Pazartesi gününe kadar geçerli olacak.
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