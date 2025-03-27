BİM'den dev kampanyalar: Yarın başlıyor!

Elektronik Ürünler:

Philips Süpürge FC9330/07: PowerCyclone 5 teknolojisi ve Allergy H13 filtreleme sistemiyle tozların %99,9'unu yakalayan bu süpürge, 5.795 TL fiyatla satışa sunuluyor. ​

Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici: Farklı başlıklarıyla saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayan bu ürün, 1.190 TL fiyatla raflarda yerini alıyor. ​

Mutfak Gereçleri:

Pastel Renkli Çay Seti: Şık tasarımıyla dikkat çeken bu set, 339 TL'den satışa sunuluyor. ​

Elegan Kupa (~225 cc): Zarif tasarımıyla çay ve kahve keyfinize eşlik edecek bu kupa, 99 TL fiyatla satışta. ​