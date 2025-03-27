BİM'den dev kampanyalar: Yarın başlıyor!
BİM, 28 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu haftaki indirimlerde elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, bahçe ekipmanlarından tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor.
İşte öne çıkan bazı ürünler ve fiyatları:
Elektronik Ürünler:
Philips Süpürge FC9330/07: PowerCyclone 5 teknolojisi ve Allergy H13 filtreleme sistemiyle tozların %99,9'unu yakalayan bu süpürge, 5.795 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici: Farklı başlıklarıyla saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayan bu ürün, 1.190 TL fiyatla raflarda yerini alıyor.
Mutfak Gereçleri:
Pastel Renkli Çay Seti: Şık tasarımıyla dikkat çeken bu set, 339 TL'den satışa sunuluyor.
Elegan Kupa (~225 cc): Zarif tasarımıyla çay ve kahve keyfinize eşlik edecek bu kupa, 99 TL fiyatla satışta.
Bahçe Ürünleri:
Benzinli Ağaç Kesme Motoru: Bahçe bakımında ihtiyaç duyabileceğiniz bu ürün, 3.250 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Basınçlı Yıkama Makinesi: Araç ve dış mekan temizliği için ideal olan bu makine, 3.950 TL fiyatla raflarda.
Tekstil ve Ev Gereçleri:
Ören Bayan Dikiş İpleri ve Yumaklar: El işi ve dikiş meraklıları için çeşitli renk ve seçeneklerle satışta.
Gölgelikli Salıncak: Bahçenizde keyifli vakit geçirmek için tasarlanmış bu ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.