Bir Lastik Bu Kadar Cezaya Değer Mİ? Canını ve Cebini Sevenlere Kış Lastiği

Bir Lastik Bu Kadar Cezaya Değer Mİ?

Yollarda yaşanan buzlanma ve nem karşı kayganlaşmaya karşı daha güçlü olan kış lastikleri trafik kazalarını önlemeye yarar. Kış lastikleri tek seferde taktırılması ortalama 6 veya 7 bin TL bulurken her yakalandığınızda ise cezası 1152 liradır.