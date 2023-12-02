Bir Lastik Bu Kadar Cezaya Değer Mİ? Canını ve Cebini Sevenlere Kış Lastiği
Birden bastıran kış karı da erken getirdi. Ülkenin dört bir yanında başlayan kar yağışı sonrası uyarılar başladı. Kış lastiği taktırmayanlar yandı. Bu cezalar cep yakıyor. Peki kış lastiği ceza fiyatları ne kadar? Kış lastiği takmak ne kadar?
Şehir içi, şehirler arası yolculuk yapan tüm taşıtların kış lastiği taktırması kesin bir kuraldır.
Bir Lastik Bu Kadar Cezaya Değer Mİ?
Yollarda yaşanan buzlanma ve nem karşı kayganlaşmaya karşı daha güçlü olan kış lastikleri trafik kazalarını önlemeye yarar. Kış lastikleri tek seferde taktırılması ortalama 6 veya 7 bin TL bulurken her yakalandığınızda ise cezası 1152 liradır.
Denetimlerin yaygınlaştığı bu günlerde üst üste ceza alanların ise vay haline dedirtecek. Ayrıca trafik kazalarının önüne geçen bu uygulama içi hemen lastikleri değiştirin.
Bunun hakkında açıklama yapan uzmanlar en az hava yastığı kadar kış aylarında lastiklerin önemli olduğunu vurgular.