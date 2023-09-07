Bir öğrencinin kırtasiye masrafı bin 200 TL! Okulların açılmasına günler kala telaş başladı Kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat edilmeli?
Kayseri’de kırtasiyecilik yapan Mehmet Kezik, bir ilkokul öğrencisinin kırtasiye masrafının ortalama olarak bin 200 TL’ye mal olduğunu söyledi. Okulların açılmasına günler kala kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı. Pekırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat edilmeli?
Okulların açılmasına günler kala kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı. Veliler, okula başlayacak çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu.
Kayseri’de kırtasiyecilik yapan Mehmet Kezik, velilerin okul alışverişine başladığını söyledi. Geçen yıla göre talebin biraz da olsa azaldığını dile getirdi.
Kırtasiye alışverişi yaparken kaliteden ödün verilmemesi gerekirken bazı ülkelerden gelen ürünlere de dikkat edilmeli. Uzmanlar özellikle Uzakdoğu'dan gelen ürünlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor.
Özellikle sentetik ürünlerde, okul çantaları ve mataralar gibi ürünlerde yüksek miktardaki monomer ve kalıntı organik çözücüler başta alerjik reaksiyonlar olmak üzere pek çok hastalığın sebebi olarak biliniyor.