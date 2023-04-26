Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme: Devlet katkısı artıyor

BNP Paribas Cardif'ten yapılan açıklamaya göre, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı özelliğinde olan BES, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti ve şeffaflık gibi önemli avantajlarla diğer birikim araçlarından ayrılıyor.

Özellikle de devlet katkısı desteğiyle cazibesini giderek arttıran gönüllü BES'e olan katılım sayısı hızla yükseliyor. Farklı fon seçenekleriyle her türlü risk düzeyine uygun fon çeşitliliğinin sunulduğu sektörde bu sene de yüksek getiri sağlayan fon çeşitleri bulunuyor.