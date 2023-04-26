Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme: Devlet katkısı artıyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısının yüzde 30'a çıkartılmasının ardından, yıl sonuna kadar sisteme 1 milyon yeni katılımcının dahil olması bekleniyor.
BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Kişmir, devlet katkısı yüzde 30 olunca cazibesinin arttığını söylediği BES'e yıl sonuna kadar 1 milyon yeni katılımcı beklendiğini bildirdi.
BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısının yüzde 30'a çıkartılması sonrası sistemin cazibesini giderek artırdığını belirterek, 2023'e hızlı başlangıç yapan BES'e yıl sonuna kadar 1 milyon yeni katılımcı beklendiğini bildirdi.
BNP Paribas Cardif'ten yapılan açıklamaya göre, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı özelliğinde olan BES, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti ve şeffaflık gibi önemli avantajlarla diğer birikim araçlarından ayrılıyor.
Özellikle de devlet katkısı desteğiyle cazibesini giderek arttıran gönüllü BES'e olan katılım sayısı hızla yükseliyor. Farklı fon seçenekleriyle her türlü risk düzeyine uygun fon çeşitliliğinin sunulduğu sektörde bu sene de yüksek getiri sağlayan fon çeşitleri bulunuyor.
BNP Paribas Cardif'in "Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" en yüksek getiri sağlayan bu fon türlerinin başında geliyor.