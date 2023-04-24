Bitcoin psikolojik direnç seviyesinde

Kripto para piyasaları geçtiğimiz hafta test ettiği 10 ayın zirvesinde kar realizasyonlarıyla karşılaştı. 14 Nisan günü 31 bin dolar seviyesini görerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi test eden Bitcoin, hafta içerisinde bu bölgeyi aşmayı başaramadı ve bir miktar kar satışlarıyla karşılaştı. Özellikle FED başkan yardımcısının politika faizlerini %6’ya yaklaştırmalıyız sözlerinin ardından geri çekilme bir miktar daha hızlandı ve Bitcoin haftayı %9 kayıpla 27 bin 500 dolar seviyelerinden kapattı.

Ethereum ise son dönemde yaşadığı güçlü yükselişlerin ardından piyasada yaşanan kar satışlarının ve büyük bakiyeli cüzdanlardaki tasfiyelerin de etkisiyle %12 geri çekilerek 1.862 dolardan haftayı kapattı. Yeni günde sabah saatlerinde ise Bitcoin 27.450 dolar, Ethereum da 1.845 dolardan alıcı buluyor.