Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Ekonomik krizin faturası halkın sırtına yüklenirken, vatandaşlar geçinebilmek için, kredi araştırması yapıyor. Bazı bankalar müşterilerine faizsiz kredi vereceğini duyurdu. İşte o bankalar.
Faizsiz kredi her vatandaşın gündeminde. Hangi bankaların bu kampanyaları sunduğu ve 0 faizle sağlanan kredilerin miktarı da oldukça dikkat çekiyor.
Akbank, Finansbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve diğer bankaların listesi mevcut. Faizsiz kredi seçenekleri, vatandaşlara mali açıdan rahat bir nefes aldıracak. Bankaların faizsiz kredi teklifleri, detaylarıyla birlikte şöyle:
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİSİ?
DENİZBANK
Yeni müşterilere özel vade farksız toplam 25.000 TL
6 aya varan vadeli 10 bin TL kredi
3 ay vadeli, 15 bin TL taksitli taksitli nakit avans
AKBANK
1 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yeni müşterilere özel mobilden Akbanklı olanlara 20.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avans imkanı sunuluyor.
20.000TL'ye varan %0 faizli taksitli avansını 3 ay vadeye kadar ücretsiz kullanma imkanı.