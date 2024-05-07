Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi

Ekonomik krizin faturası halkın sırtına yüklenirken, vatandaşlar geçinebilmek için, kredi araştırması yapıyor. Bazı bankalar müşterilerine faizsiz kredi vereceğini duyurdu. İşte o bankalar.

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Editör: Mert Sagit
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Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi - Resim: 1

Faizsiz kredi her vatandaşın gündeminde. Hangi bankaların bu kampanyaları sunduğu ve 0 faizle sağlanan kredilerin miktarı da oldukça dikkat çekiyor.

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Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi - Resim: 2

Akbank, Finansbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve diğer bankaların listesi mevcut. Faizsiz kredi seçenekleri, vatandaşlara mali açıdan rahat bir nefes aldıracak. Bankaların faizsiz kredi teklifleri, detaylarıyla birlikte şöyle:

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Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi - Resim: 3

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

DENİZBANK

Yeni müşterilere özel vade farksız toplam 25.000 TL

6 aya varan vadeli 10 bin TL kredi

3 ay vadeli, 15 bin TL taksitli taksitli nakit avans

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Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi - Resim: 4

AKBANK

1 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yeni müşterilere özel mobilden Akbanklı olanlara 20.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avans imkanı sunuluyor.

20.000TL'ye varan %0 faizli taksitli avansını 3 ay vadeye kadar ücretsiz kullanma imkanı.

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