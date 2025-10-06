Borç kapatma kredisi 2025 SON AÇIKLAMALAR: Zİraat bankası borç kapatma kredisi, Devlet destekli borç kapatma kredisi şartları ve başvuru ekranı

VAKIFBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ



Vakıfbank, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını tek çatı altında toplamak isteyenler için özel bir yapılandırma uyguluyor.

36 aya kadar vade imkânı ve kamu çalışanlarına özel düşük faiz oranları sunuluyor. Ayrıca diğer bankalara olan borçlar otomatik EFT sistemiyle kapatılabiliyor.