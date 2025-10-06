Borç kapatma kredisi 2025 SON AÇIKLAMALAR: Zİraat bankası borç kapatma kredisi, Devlet destekli borç kapatma kredisi şartları ve başvuru ekranı
2025 yılı borç kapatma kredileri, borçlarını tek çatı altında toplamak isteyen vatandaşlara düşük faiz ve uzun vade imkânı sunuyor. Devlet destekli kampanyalarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öne çıkıyor. İşte başvuru şartları, faiz oranları ve detaylar.
BORÇ KAPATMA KREDİSİNE YOĞUN İLGİ
Ekonomik sıkışıklık yaşayan vatandaşlar, borç kapatma kredilerine yöneldi. Devlet destekli kampanyalar, birden fazla borcu tek çatı altında toplamak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Bu sayede hem faiz yükü azalıyor hem de ödeme kolaylığı sağlanıyor.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?
Borç kapatma kredisi, vatandaşların farklı bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını tek bir bankada birleştirerek daha düzenli bir ödeme planı oluşturmasını sağlıyor.
Bu yöntem, dağınık borçları toplu hale getirerek aylık ödemelerin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.
DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, 2025 yılında devlet destekli borç kapatma kredileri düşük faiz ve uzun vadeyle sunuluyor.
100 bin TL’ye kadar olan borçlar için 3 aya kadar ödemesiz dönem imkânı bulunuyor. Programın temel amacı, vatandaşların borç yükünü azaltmak ve finansal dengeyi yeniden kurmalarını sağlamak.
KAMU BANKALARI AVANTAJLI FAİZLERLE ÖNE ÇIKIYOR
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisi programının merkezinde yer alıyor.
Bu bankalar maaş müşterilerine özel düşük faiz oranları ve 60 aya kadar vade seçenekleri sunuyor. Kamu bankalarının sağladığı faiz indirimi, borç transferi yapan vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlıyor.
2025 GÜNCEL BORÇ KAPATMA KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Bankaların sunduğu ortalama faiz oranları şöyle:
Ziraat Bankası: %2,99’dan başlayan faiz oranı, 500.000 TL’ye kadar limit.
Vakıfbank: %2,99 faiz oranı, 100.000 TL’den başlayan limit.
Halkbank: %3,09 faiz oranı, 50.000 TL’den başlayan limit.
ING Bank: %3,19 faiz oranı.
Akbank: %4,33 faiz oranı.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, maaş müşterilerine özel 3 ay erteleme avantajı sunuyor.
60 aya kadar vade seçeneğiyle 500.000 TL’ye kadar borç transferi yapılabiliyor. Esnek ödeme planı, düzenli maaş alan kamu çalışanları için büyük kolaylık sağlıyor.
VAKIFBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Vakıfbank, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını tek çatı altında toplamak isteyenler için özel bir yapılandırma uyguluyor.
36 aya kadar vade imkânı ve kamu çalışanlarına özel düşük faiz oranları sunuluyor. Ayrıca diğer bankalara olan borçlar otomatik EFT sistemiyle kapatılabiliyor.
HANGİ BANKALAR BORÇ KAPATMA KREDİSİ VERİYOR?
2025 yılı itibarıyla borç kapatma kredisi sunan bankalar şöyle:
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, ING Bank, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi.
Bu bankaların çoğu, borç transfer işlemlerini e-Devlet ve mobil bankacılık üzerinden de kabul ediyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Başvurular e-Devlet, mobil bankacılık ya da doğrudan şube üzerinden yapılabiliyor.
Gerekli belgeler arasında kimlik kartı, gelir belgesi ve borç dökümü yer alıyor. Onaylanan kredi tutarı doğrudan borçlu olunan bankalara aktarılıyor, böylece kredinin amacı dışında kullanımı engelleniyor.
UZMANLARDAN FAİZ VE VADE UYARISI
Ekonomistler, borç kapatma kredisine başvurmadan önce faiz oranlarının ve vade koşullarının mutlaka karşılaştırılması gerektiğini vurguluyor.
Kamu bankalarının sunduğu devlet destekli krediler, piyasadaki en uygun alternatifler arasında gösteriliyor.