Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası

ING Bank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,87 olarak açıklandığında, diğer bankaların %5-6 seviyelerindeki faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi bir konumda olduğu görülmektedir. Bu sayede ING Bank müşterileri, düşük maliyetli bir ihtiyaç kredisi kullanmış olmaktadırlar.