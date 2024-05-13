Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası

Ekonomik krizin derinleşmesi vatandaşları ihtiyaç kredisi kullanmaya zorluyor. ING Bank müşterilerine 50 bin lira ihtiyaç kredisi sunuyor. İşte ayrıntılar...

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Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası - Resim: 1

ING Bank müşterilerine 50 bin lira değerinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. İşte bu merak uyandıran ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları...

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Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası - Resim: 2

ING Bank, müşterilerine 50 bin lira değerinde ihtiyaç kredisi fırsatı sunmaktadır. Kampanya kapsamında, müşteriler düşük bir faiz oranıyla bu kredi imkanından yararlanabilmektedirler.

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Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası - Resim: 3

ING Bank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,87 olarak açıklandığında, diğer bankaların %5-6 seviyelerindeki faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi bir konumda olduğu görülmektedir. Bu sayede ING Bank müşterileri, düşük maliyetli bir ihtiyaç kredisi kullanmış olmaktadırlar.

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Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası - Resim: 4

50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

ING Bank'tan ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda bazı kurallara uyulması gerekiyor. Bunun başlıca kuralı ise azami vade süreleri oluyor. 

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