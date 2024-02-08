Borsa İstanbul’da gong Takasbank atılımı için çaldı



Borsa İstanbul'da Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu için tanıtım töreni düzenlendi.



Törene Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kamu İhale Kurulu Üyesi Selami Korkmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Vekili Nazmi Zarifi Gürkan, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin ve Takasbank Genel Müdürü Sungurlu katıldı.



Borsa İstanbul gönlü Gong Takasbank için çalındı. Dijital alt yapıya geçiş çalışmalarında bir atılım daha yapıldı.



Açıklamayı Takasbank Genel Müdürü Avşar Sungurlu yaptı. Kamu Teminat Yönetim Platformu Faz-2 çalışmalarının tamamlandığını belirterek yeni hedefi açıkladı.





- Bankamızın hizmet verdiği piyasalarda, 17 farklı varlığı teminata alabilmemize imkan sağlayan güçlü ve teknolojik altyapımız ile projenin 3. fazı olarak diğer teminat türlerini de platforma taşımayı ve yeni teminatları sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Vekili Nazmi Zarifi Gürkan dijital dönüşümün hızla sürdürüleceğini vurguladı: "E-teminat mektubu uygulamamız ile iletişim hızlanacak, kağıt kullanımı azalacak ve işlemler daha şeffaf hale gelebilecektir"