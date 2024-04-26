Borsa mı, altın mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı

"İçeride sürpriz olarak nitelendirilen her şey, yabancı kuruluşlara bildiriliyor. Metinde yine son açıklanan enflasyon rakamının beklenti üzerinde olduğunu ifade etmişler. Bozulma olursa faiz artırım sinyali de vermişler. TCMB, sanırım diğer merkez bankalarını takip etmeyi sürdürecek. Faiz kararının piyasalara etkisi de olmadı. Beklentiler önceden satın alınmıştı. Borsa İstanbul 9706 puanda. Hafif satıcılı. Zaman zaman 9700 altına sarkıyor. Bankacılık hisselerinde değer kaybı vardı. 9700 üzerinde tutunması oldukça önemli."