Borsa mı, altın mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında tahmin ve analizlerini paylaşmaya devam ediyor. Memiş, 'Borsa mı? Altın mı? Bu Belirsizlikten Nasıl Kârlı Çıkarım? Faiz Kararının Piyasaya Etkisi' adlı videoda borsa ve altın üzerine yorumlarını paylaştı. İşte ayrıntılar...
İslam Memiş, yatırım yapan vatandaşlara altın ve borsaya dair uyarılarda bulundu. "Küresel borsalarda sert bir satış dalgası yaşanırsa Borsa İstanbul 100 endeksi de burada nasibini alır" diyen Memiş, pek çok konuya değindi. İşte İslam Memiş'in açıklamasından ayrıntılar...
'FAİZ KARARININ PİYASALARA ETKİSİ OLMADI'
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını aktaran İslam Memiş, faiz artırımı ve Borsa İstanbul'a dair tahminleri paylaştı. Memiş'in konuya dair cümleleri şu şekilde:
"Bu hafta TCMB'nin faiz kararına odaklandık. Yılın 4. toplantısında sürpriz olmadı ve faizlerde değişikliğe gidilmedi. Yabancı şirketler TCMB'nin son 1 yıldır toplantılarında neler yapacaklarına dair açıklamalarda bulunuyorlar. Ne hikmetse hepsi isabetli. Yabancı kuruluşların sürprizlere karşı 12'den vurması raporları kafalarda soru işaretlerine neden oluyor."
"İçeride sürpriz olarak nitelendirilen her şey, yabancı kuruluşlara bildiriliyor. Metinde yine son açıklanan enflasyon rakamının beklenti üzerinde olduğunu ifade etmişler. Bozulma olursa faiz artırım sinyali de vermişler. TCMB, sanırım diğer merkez bankalarını takip etmeyi sürdürecek. Faiz kararının piyasalara etkisi de olmadı. Beklentiler önceden satın alınmıştı. Borsa İstanbul 9706 puanda. Hafif satıcılı. Zaman zaman 9700 altına sarkıyor. Bankacılık hisselerinde değer kaybı vardı. 9700 üzerinde tutunması oldukça önemli."