Borsada 7 şirketten temettü kararı: Yatırımcı hayal kırıklığı yaşadı
Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket temettü kararını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre 6 şirket temettü dağıtmama kararı aldı.
Borsa İstanbul’da 7 şirket temettü kararını duyurdu. 6 şirket “dağıtmayacağız” dedi, sadece tek şirket hisse başına 0,66 TL temettü ödeyeceğini açıkladı.
Ödemeler 26 Ağustos’ta hesaplara geçecek.
Rotaborsa.com’daki bilgiye göre o 7 şirket şöyle:
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI)
Karar tanımı - Yönetim Kurulu
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi -
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)
Karar tanımı - Yönetim Kurulu
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi -
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)
Karar tanımı - Genel Kurul
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi -
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)
Karar tanımı - Genel Kurul
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi -
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
Karar tanımı - Genel Kurul
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi -
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM)
Karar tanımı - Yönetim Kurulu
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi -
Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)
Karar tanımı - Temettü tarihi açıklandı
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - 0,6621621 TL
Hisse başı temettü tutarı (net) - 0,6621621 TL
Temettü tarihi - 26 Ağustos