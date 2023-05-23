Borsada son durum ne? Borsa günü nasıl kapattı? İşte rakamlar...

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 2,82 ile madencilik oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.