Petrol fiyatlarında sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarına indirim ne zaman gelecek?
ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı. Brent petrol son bir yılın en düşük seviyesinde. Yüzde 7'lik düşüşle 72 dolar seviyesine geriledi. Petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
PETROL FİYATLARI DÜNYADA DÜŞÜYOR
ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı ve petrol fiyatları baskılandı.
Brent petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni indirim kararları bekleniyor.
MOTORİNDEKİ İNDİRİM POMPA FİYATLARINA YANSIDI
Bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk fiyat indirimi meydana gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 TL,
Ankara'da motorin litre fiyatı 21,30 TL
İzmir'de ise 21,37 TL
BRENT PETROL SON 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Brent Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Şu an 74 dolar seviyesinde olan Brent Petrol fiyatları son bir yılın en düşük seviyelerinde. 2022 yılı Mart ayında 89 dolar Brent Petrol fiyatı Haziran ayında artış göstererek 104,66 dolar seviyesine kadar yükselmişti.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Benzin fiyatları için herhangi bir fiyat değişikliği açıklanmadı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda hem benzin hem de motorin için yeni indirimler söz konusu olacak.