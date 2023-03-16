Petrol fiyatlarında sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarına indirim ne zaman gelecek?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatları için herhangi bir fiyat değişikliği açıklanmadı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda hem benzin hem de motorin için yeni indirimler söz konusu olacak.