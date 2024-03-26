Bu bankalar faizsiz bayram kredisi veriyor

Ramazan bayramının yaklaşması ile beraber bankalar ihtiyaç sahibi müşterilerine faizsiz 10 bin TL kredi ve nakit avans fırsatı sunuyor. Bayram kredisi olarak geçen faizsiz krediler hangi bankalarda geçerli? İşte 10 bin TL faizsiz bayram kredisi ve nakit avans koşulları...