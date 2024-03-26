Bu bankalar faizsiz bayram kredisi veriyor
Ramazan bayramının yaklaşması ile beraber vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için faizsiz kredi veren bankaları merak ediyor. Burada yer alan bankalar faizsiz bayram kredisi veriyor.
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10 bin liraya ihtiyacı olan vatandaşları sevindiren haber bankalar tarafıdan geldi.
Ramazan bayramının yaklaşması ile beraber bankalar ihtiyaç sahibi müşterilerine faizsiz 10 bin TL kredi ve nakit avans fırsatı sunuyor. Bayram kredisi olarak geçen faizsiz krediler hangi bankalarda geçerli? İşte 10 bin TL faizsiz bayram kredisi ve nakit avans koşulları...
10 BİN TL FAİZSİZ BAYRAM KREDİSİ
İhtiyaç sahibi banka müşterileri Ramazan bayramının yaklaşması ile beraber ihtiyaçlarını gidermek için faizsiz kredi arayışına girdi. 10 bin lira faizsiz kredi sunan bankaların listesi ise şu şekildedir;
QNB Finansbank: 10 bin lira nakit avansı 0 faizle 3 ay vade ile veriyor. Aylık 3334 TL'lik taksit ödemesi yapılacak. Buna ek olarak 6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi verilecek.