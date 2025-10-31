Bu faizi gören şaşkına döndü! İşte 600 bin TL'nin aylık getirisi

Kısa vadeli mevduat hesaplarında faiz yarışı kızıştı. İşte banka banka 600 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bankalar, kısa vadeli mevduat hesaplarında müşterilerini çekebilmek için “hoş geldin faizi” kampanyalarını sürdürüyor.

Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 18.944,69 TL
Vade Sonu Tutar: 618.944,69 TL

TEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 18.597,17 TL
Vade Sonu Tutar: 618.597,17 TL

ING – Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 18.144,14 TL
Vade Sonu Tutar: 618.144,14 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 17.358,90 TL
Vade Sonu Tutar: 617.358,90 TL

QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.575,89 TL
Vade Sonu Tutar: 617.575,89 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 18.144,14 TL
Vade Sonu Tutar: 618.144,14 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 18.316,94 TL
Vade Sonu Tutar: 618.316,94 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 18.144,14 TL
Vade Sonu Tutar: 618.144,14 TL

GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.194,49 TL
Vade Sonu Tutar: 617.194,49 TL

HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.855,82 TL
Vade Sonu Tutar: 617.855,82 TL

Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.359,83 TL
Vade Sonu Tutar: 617.359,83 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 19.615,91 TL
Vade Sonu Tutar: 619.615,91 TL

Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,73
Aylık Getiri: 18.543,65 TL
Vade Sonu Tutar: 618.543,65 TL

DenizBank – E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 18.335,34 TL
Vade Sonu Tutar: 618.335,34 TL

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 16.404,16 TL
Vade Sonu Tutar: 616.404,16 TL

GetirFinans – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.796,60 TL
Vade Sonu Tutar: 615.796,60 TL

Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 18.009,86 TL
Vade Sonu Tutar: 618.009,86 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 17.792,88 TL
Vade Sonu Tutar: 617.792,88 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 17.575,89 TL
Vade Sonu Tutar: 617.575,89 TL

Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 16.924,93 TL
Vade Sonu Tutar: 616.924,93 TL

Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 20.830,68 TL
Vade Sonu Tutar: 620.830,68 TL

Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 16.490,96 TL
Vade Sonu Tutar: 616.490,96 TL

Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 16.056,99 TL
Vade Sonu Tutar: 616.056,99 TL

VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 9.981,37 TL
Vade Sonu Tutar: 609.981,37 TL

