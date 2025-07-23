Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak”

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: “Bu hafta sıradan bir hafta olmayacak. Perşembeden önce ve sonra piyasada iki farklı atmosfer göreceğiz.” diyen Memiş, altın, döviz ve borsa için yön belirleyici gelişmelere dikkat çekti.