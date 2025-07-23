Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak”
İslam Memiş’ten çarpıcı tahminler: Altın 4500 TL, dolar 45 TL’ye mi gidiyor? Merkez Bankası kararı ve küresel gelişmeler piyasaları sarsacak mı?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: “Bu hafta sıradan bir hafta olmayacak. Perşembeden önce ve sonra piyasada iki farklı atmosfer göreceğiz.” diyen Memiş, altın, döviz ve borsa için yön belirleyici gelişmelere dikkat çekti.
Ekotürk’ün haberine göre, yatırım kararlarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan uzman, özellikle 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak faiz kararlarının belirleyici olacağını söyledi.
MERKEZ BANKASI FAİZİ BELİRLEYECEK
Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 25 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına işaret ederek, piyasaların bu gelişmeye odaklandığını söyledi.
Genel beklentinin 350-400 baz puan arasında olduğunu ifade eden Memiş, kendi öngörüsünün 250 baz puanlık bir indirim yönünde olduğunu dile getirdi.
Aynı gün Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Bu durum, özellikle euro/dolar paritesi üzerinde belirleyici olacak.
KREDİ NOTU PİYASAYI SARSABİLİR
Hafta sadece faiz kararlarıyla değil, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin yeni değerlendirmeleriyle de şekillenecek.
Cuma günü açıklanacak raporların, yatırım algısı üzerinde etkili olması bekleniyor.
ORTA DOĞU GERİLİMİ VE SOSYAL MEDYA UYARISI
İslam Memiş, Orta Doğu’da artan tansiyon ve sosyal medyada dolaşan spekülatif içeriklere karşı yatırımcıları uyardı:
“Devletin dış politika hamleleri, duygularla değil stratejiyle yürütülür. Her iddiaya inanıp panik yapmayın.”
SU HİSSELERİ ÖNE ÇIKIYOR
Borsa İstanbul için 9800 – 10.800 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, yıl sonu hedefinin 11.800 – 12.000 puan olduğunu açıkladı.
Özellikle su temalı hisselere dikkat çeken uzman, ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerde su yönetimine dair yeni yasa çalışmaları yürütüldüğünü, bu gelişmelerin su sektörü şirketlerine değer kazandıracağını vurguladı.
SATMA, BİRİKTİR!
İslam Memiş’in piyasa değerlendirmeleri:
Dolar/TL: 40,38 seviyesinde. Düşüş beklenmiyor. Yıl sonu hedefi: 45 TL
Euro/Dolar paritesi: 1,16’nın altı alım fırsatı, hedef: 1,20
Ons Altın: 3370 dolar. Hedef: 3500 dolar
Gram Altın: 3374 TL. Yıl sonu hedefi: 4500 TL
Gümüş (Gram): 49,84 TL. Hedef: 52 TL
48 TL altı seviyeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
Memiş’in uyarısı net:
“Elimizdeki altın ve gümüşleri satmıyoruz. Kasım’a kadar biriktiriyoruz.”
“PERŞEMBE OYUN DEĞİŞTİRİR”
İslam Memiş, Perşembe günüyle birlikte piyasalarda büyük değişim yaşanabileceğini belirtti:
“Hafta stresli geçecek. Perşembe sonrası ciddi fiyat farklılıkları olabilir. Altında 3400 dolar direnci, 3315 dolar ise destek seviyesi olarak takip edilmeli.”
Dolar tarafında ise geri çekilme beklenmiyor. Memiş, yatırımcılara kısa vadeli spekülasyonlardan uzak durmaları ve istikrarlı bir biriktirme stratejisine yönelmeleri gerektiğini söylüyor.