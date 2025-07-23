Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak”

İslam Memiş’ten çarpıcı tahminler: Altın 4500 TL, dolar 45 TL’ye mi gidiyor? Merkez Bankası kararı ve küresel gelişmeler piyasaları sarsacak mı?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: “Bu hafta sıradan bir hafta olmayacak. Perşembeden önce ve sonra piyasada iki farklı atmosfer göreceğiz.” diyen Memiş, altın, döviz ve borsa için yön belirleyici gelişmelere dikkat çekti. 

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 2

Ekotürk’ün haberine göre, yatırım kararlarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan uzman, özellikle 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak faiz kararlarının belirleyici olacağını söyledi.

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 3

MERKEZ BANKASI FAİZİ BELİRLEYECEK

Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 25 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına işaret ederek, piyasaların bu gelişmeye odaklandığını söyledi. 

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 4

Genel beklentinin 350-400 baz puan arasında olduğunu ifade eden Memiş, kendi öngörüsünün 250 baz puanlık bir indirim yönünde olduğunu dile getirdi.

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 5

Aynı gün Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Bu durum, özellikle euro/dolar paritesi üzerinde belirleyici olacak.

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 6

KREDİ NOTU PİYASAYI SARSABİLİR

Hafta sadece faiz kararlarıyla değil, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin yeni değerlendirmeleriyle de şekillenecek. 

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 7

Cuma günü açıklanacak raporların, yatırım algısı üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 8

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE SOSYAL MEDYA UYARISI

İslam Memiş, Orta Doğu’da artan tansiyon ve sosyal medyada dolaşan spekülatif içeriklere karşı yatırımcıları uyardı:

“Devletin dış politika hamleleri, duygularla değil stratejiyle yürütülür. Her iddiaya inanıp panik yapmayın.”

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 9

SU HİSSELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Borsa İstanbul için 9800 – 10.800 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, yıl sonu hedefinin 11.800 – 12.000 puan olduğunu açıkladı. 

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 10

Özellikle su temalı hisselere dikkat çeken uzman, ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerde su yönetimine dair yeni yasa çalışmaları yürütüldüğünü, bu gelişmelerin su sektörü şirketlerine değer kazandıracağını vurguladı.

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 11

SATMA, BİRİKTİR!

İslam Memiş’in piyasa değerlendirmeleri:

Dolar/TL: 40,38 seviyesinde. Düşüş beklenmiyor. Yıl sonu hedefi: 45 TL

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 12

Euro/Dolar paritesi: 1,16’nın altı alım fırsatı, hedef: 1,20

Ons Altın: 3370 dolar. Hedef: 3500 dolar

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 13


Gram Altın: 3374 TL. Yıl sonu hedefi: 4500 TL

Gümüş (Gram): 49,84 TL. Hedef: 52 TL
 48 TL altı seviyeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 14

Memiş’in uyarısı net:

“Elimizdeki altın ve gümüşleri satmıyoruz. Kasım’a kadar biriktiriyoruz.”

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 15

“PERŞEMBE OYUN DEĞİŞTİRİR”

İslam Memiş, Perşembe günüyle birlikte piyasalarda büyük değişim yaşanabileceğini belirtti:

“Hafta stresli geçecek. Perşembe sonrası ciddi fiyat farklılıkları olabilir. Altında 3400 dolar direnci, 3315 dolar ise destek seviyesi olarak takip edilmeli.”

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Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak” - Resim: 16

Dolar tarafında ise geri çekilme beklenmiyor. Memiş, yatırımcılara kısa vadeli spekülasyonlardan uzak durmaları ve istikrarlı bir biriktirme stratejisine yönelmeleri gerektiğini söylüyor.

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