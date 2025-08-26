Bu hafta benzin ve motorine zam geldi mi? 26 Ağustos güncel fiyat tablosu

26 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları sabit seyrederken, sürücüler fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Peki, bu hafta akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları: