Bu hafta benzin ve motorine zam geldi mi? 26 Ağustos güncel fiyat tablosu
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri ve enerji piyasasındaki gelişmeler benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yayınlanma:
26 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları sabit seyrederken, sürücüler fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Peki, bu hafta akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
26 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Son fiyat değişikliği, 7 Ağustos 2025 tarihinde motorin fiyatlarına yapılan 1,77 TL’lik indirimle gerçekleşmişti.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası:
Benzin ⛽: 51,63 TL
Motorin: 52,15 TL
LPG: 26,51 TL
Anadolu Yakası:
Benzin ⛽: 51,48 TL
Motorin: 52,03 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin ⛽: 52,41 TL
Motorin: 53,09 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin ⛽: 52,73 TL
Motorin: 53,43 TL
LPG: 26,33 TL