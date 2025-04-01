Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? 8 Nisan fırsat listesi

Ekonomik market zinciri BİM, her Salı sunduğu özel indirim kataloğunu duyurdu. 8 Nisan Salı günü raflarda yerini alacak ürünler arasında hindi füme, sucuk, bütün piliç, soslu piliç kanat, kaşar peyniri, yoğurt, süt, tereyağı ve çeşitli atıştırmalıklar bulunuyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? 8 Nisan fırsat listesi - Resim: 1

 Ayrıca, bugün geçerli olan meyve ve sebze indirimleri de açıklandı. İşte 8 Nisan 2025 BİM kataloğundaki fırsatlar:

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Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? 8 Nisan fırsat listesi - Resim: 2

BİM 8 Nisan 2025 İndirim Kataloğu
Dondurulmuş Gıdalar & Et Ürünleri
Superfresh Margarita Pizza: 110 TL
İçli Köfte: 74,50 TL
Maret Hindi Füme: 39,50 TL
Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk: 59,50 TL
Dana Döner: 209 TL
Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı: 175 TL
Banvit Piliç Schnitzel: 109 TL
As Piliç Bütün Piliç: 69,90 TL
Erpiliç Soslu Piliç Kanat: 119 TL

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Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? 8 Nisan fırsat listesi - Resim: 3

Süt ve Süt Ürünleri
Aknaz Lor Peyniri: 59,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri: 299 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri: 219 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 269 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt: 95 TL
İçim Süt: 24,50 TL
İçim Tam Yağlı Ayran 2 L: 59 TL
İçim Orman Meyveli Kefir: 59,50 TL
Sek Süzme Yoğurt: 49,50 TL
Sek Yarım Yağlı Yoğurt: 159,50 TL
Meram Tereyağı: 79,50 TL
Atıştırmalıklar & Tatlılar
Ülker Finger Bisküvi: 75 TL
Eti Burçak Kakao Kremalı: 47,50 TL
Ülker Çokoprens Lokmalık 3’lü: 36 TL
Saklıköy Fındık Kremalı 3’lü: 45 TL
Ülker Olala: 35 TL
Centro Sütlü & Kakaolu Fındık Parçalı Gofret: 49 TL
Oslo Kakaolu Kutu Gofret: 79 TL
Biscolata Pia Frambuaz: 39 TL
Kinder Bueno: 28,50 TL
Doritos Dippas: 39,50 TL
Meyve & Sebze İndirimleri
İthal Muz: 89,50 TL
Patates: 19,50 TL
Domates: 44,50 TL
Eko Elma: 29,50 TL
Salatalık: 69,50 TL
Kokteyl Domates: 74,50 TL
Havuç: 32,75 TL
Mantar: 49,50 TL
Deveci Armut: 48,50 TL
Sarımsak: 219 TL
Kivi: 79,50 TL

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