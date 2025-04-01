Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? 8 Nisan fırsat listesi
Ekonomik market zinciri BİM, her Salı sunduğu özel indirim kataloğunu duyurdu. 8 Nisan Salı günü raflarda yerini alacak ürünler arasında hindi füme, sucuk, bütün piliç, soslu piliç kanat, kaşar peyniri, yoğurt, süt, tereyağı ve çeşitli atıştırmalıklar bulunuyor.
Ayrıca, bugün geçerli olan meyve ve sebze indirimleri de açıklandı. İşte 8 Nisan 2025 BİM kataloğundaki fırsatlar:
BİM 8 Nisan 2025 İndirim Kataloğu
Dondurulmuş Gıdalar & Et Ürünleri
Superfresh Margarita Pizza: 110 TL
İçli Köfte: 74,50 TL
Maret Hindi Füme: 39,50 TL
Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk: 59,50 TL
Dana Döner: 209 TL
Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı: 175 TL
Banvit Piliç Schnitzel: 109 TL
As Piliç Bütün Piliç: 69,90 TL
Erpiliç Soslu Piliç Kanat: 119 TL
Süt ve Süt Ürünleri
Aknaz Lor Peyniri: 59,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri: 299 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri: 219 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 269 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt: 95 TL
İçim Süt: 24,50 TL
İçim Tam Yağlı Ayran 2 L: 59 TL
İçim Orman Meyveli Kefir: 59,50 TL
Sek Süzme Yoğurt: 49,50 TL
Sek Yarım Yağlı Yoğurt: 159,50 TL
Meram Tereyağı: 79,50 TL
Atıştırmalıklar & Tatlılar
Ülker Finger Bisküvi: 75 TL
Eti Burçak Kakao Kremalı: 47,50 TL
Ülker Çokoprens Lokmalık 3’lü: 36 TL
Saklıköy Fındık Kremalı 3’lü: 45 TL
Ülker Olala: 35 TL
Centro Sütlü & Kakaolu Fındık Parçalı Gofret: 49 TL
Oslo Kakaolu Kutu Gofret: 79 TL
Biscolata Pia Frambuaz: 39 TL
Kinder Bueno: 28,50 TL
Doritos Dippas: 39,50 TL
Meyve & Sebze İndirimleri
İthal Muz: 89,50 TL
Patates: 19,50 TL
Domates: 44,50 TL
Eko Elma: 29,50 TL
Salatalık: 69,50 TL
Kokteyl Domates: 74,50 TL
Havuç: 32,75 TL
Mantar: 49,50 TL
Deveci Armut: 48,50 TL
Sarımsak: 219 TL
Kivi: 79,50 TL