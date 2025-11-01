Bu hafta borsada kim güldü, kim ağladı? İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirve değişmedi. ASELSAN, 928 milyar 416 milyon liralık piyasa değeriyle ilk sırada yer aldı. Onu 565 milyar 320 milyon lira ile Garanti BBVA ve 466 milyar 200 milyon lira ile Enka İnşaat ve Sanayi AŞ takip etti.