Bu hafta borsada kim güldü, kim ağladı? İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta sınırlı bir artışla kapanırken, haftalık performansta bazı hisseler yatırımcısını ihya etti, bazıları ise derin hayal kırıklığı yarattı. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı bir kazançla tamamlarken, haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu.
Hafta içinde en düşük 10.816,89 puanı ve en yüksek 10.994,41 puanı test eden BIST 100 endeksi, haftalık kapanışını yüzde 0,27 oranında bir değer kazanımı ile 10.971,52 puandan gerçekleştirdi.
SEKTÖRLERİN HAFTALIK KARNESİ
Aynı dönem zarfında Borsa İstanbul'daki sektörel endekslerin performansı da netleşti. Mali endeks yüzde 2,19 artışla 15.617,70 puana ulaştı.
Sanayi endeksi yüzde 1,53 yükselişle 14.351,61 puandan kapandı. Teknoloji endeksi de haftayı yüzde 0,87 kazançla 26.797,13 puandan tamamlarken, hizmetler endeksi yüzde 0,60 oranında bir düşüş yaşayarak 10.997,19 puana geriledi.
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELENLERİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil olan hisse senetleri arasında bu hafta en fazla yükselişi gösteren, yüzde 26,52 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
Haftanın en çok kazandıranları listesinde Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi, yüzde 15,11'lik artışla Borusan Boru takip etti. Bu haftanın en çok yükselen üçüncü hissesi ise yüzde 13,29'luk bir primle 1000 Yatırımlar Holding AŞ olarak kayıtlara geçti.
YATIRIMCISINI EN ÇOK ÜZEN HİSSELER
Söz konusu hisseler arasında bu hafta yatırımcısına en çok kaybettiren hisse ise yüzde 10,21'lik bir düşüşle Grainturk Holding AŞ oldu.
Trabzonspor Sportif Yatırım hisseleri de bu hafta yüzde 7,97 oranında değer kaybetti. BİM Birleşik Mağazalar ise haftayı yüzde 6,99'luk bir değer kaybıyla kapatarak en çok düşen üçüncü hisse senedi oldu.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirve değişmedi. ASELSAN, 928 milyar 416 milyon liralık piyasa değeriyle ilk sırada yer aldı. Onu 565 milyar 320 milyon lira ile Garanti BBVA ve 466 milyar 200 milyon lira ile Enka İnşaat ve Sanayi AŞ takip etti.