Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın zirvede, borsa kaybettirdi
Eylül ayının ikinci haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı. Altın yatırımcısına kazandırırken, Borsa İstanbul kaybettirdi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi.
Endeks en düşük 10.265,70 puanı, en yüksek 10.735,22 puanı gördükten sonra haftayı önceki kapanışa göre yüzde 3,33 değer kaybıyla 10.372,04 puandan tamamladı.
ALTIN YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ
Kapalıçarşı’da işlem gören altın fiyatları yükseliş trendini sürdürdü.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,85 artışla 4.857,1 lira oldu.
Cumhuriyet altını yüzde 1,84 değer kazanarak 32.793 lira seviyesine yükseldi.
Çeyrek altın ise geçen hafta 7.987 lira iken yüzde 1,87 artışla 8.136 liraya çıktı.
DOLAR YÜKSELDİ, EURO YATAY SEYRETTİ
Haftanın döviz kurları ise sınırlı hareketlilik gösterdi. ABD doları yüzde 0,11 artışla 41,3680 liraya yükselirken, Euro yatay bir seyir izleyerek 48,5110 lira seviyesinden kapandı.
Yatırım fonları haftayı yüzde 0,55 değer kaybıyla kapattı. Emeklilik fonları da yüzde 0,47 azalış gösterdi.
Buna karşın yatırım fonları arasında en çok kazandıran grup, yüzde 3,58 ile “kıymetli maden fonları” oldu.