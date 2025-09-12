Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın zirvede, borsa kaybettirdi

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,55 değer kaybıyla kapattı. Emeklilik fonları da yüzde 0,47 azalış gösterdi.

Buna karşın yatırım fonları arasında en çok kazandıran grup, yüzde 3,58 ile “kıymetli maden fonları” oldu.