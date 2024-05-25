Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Hafta biterken, bu hafta borsada en çok hangi yatırım aracının kazandırdığı merak ediliyor. Yatırımcılar, nereye yatırım yapacaklarını, önceki haftanın verilerini değerlendirerek belirlemek istiyor. Peki bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte yanıtı...

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI HANGİSİ?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altın, bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüremedi. Hafta biterken yüzde 2,81 kayıp yaşayan 24 ayar külçe altın, 2 bin 421 liraya geriledi. Cumhuriyet altını da yine yatırımcısını sevindirmedi. Cumhuriyet altını haftayı yüzde 1,99 kayıpla 15 bin 977 liradan kapattı. Geçtiğimiz hafta sonu 4 bin 90 lira satış fiyatı olan çeyrek altın, bu hafta sonu 4 bin 10 liraya geriledi.

Dövizde de durum farklı değildi. ABD doları yüzde 0,01 değer kaybederek 32,2280 liraya geriledi. Avro ise yüzde 0,13 azalışla 34,9600 liradan işlem gördü.

Borsa, değer kazanan yatırım araçlarından oldu. BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 10.633,93 puanı gördü. Hafta içi en yüksek 11.088,01 puanı gören BIST 100, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,31 değer kazanarak haftayı 10.676,65 puanda kapattı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,13 değer kazandı. Bireysel emeklilik fonları ise yüzde 2,15 değer kazancıyla haftayı kapattı.

Kategorilerine göre bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.