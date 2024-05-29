Bu rakam aylık 9 bin 500 TL kazandırıyor! Bankalardan rekor mevduat faizi

Yapılan güncellemelerle, bankalar mevduat faiz oranlarını yüzde 55'e kadar çıkardı, yeni müşterilere ise özel olarak yüzde 57'ye varan oranlar sunuldu. Bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarına göre 200 bin TL'nin aylık net getirisi banka banka şu şekilde sıralanıyor: