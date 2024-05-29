Bu rakam aylık 9 bin 500 TL kazandırıyor! Bankalardan rekor mevduat faizi
Bankaların sağladığı yüksek faiz oranları, yatırımcılar için avantajlı bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu süreçte, özellikle üç aylık ve daha uzun vadeli mevduatlarda faiz oranlarının artması, vatandaşların birikimlerini değerlendirip ek kazanç elde etme imkânını sunuyor.
Editör: Mert Sagit
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200 bin TL'si olanlar dikkat! Bankaların mevduat faiz oranları yüzde 57'ye kadar yükseldi. Bu fırsatı değerlendirerek aylık 9 bin TL'den fazla kazanabilirsiniz.
Faiz oranlarının yüzde 50'ye çıkmasıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında yaşanan rekor artış, elinde Türk Lirası bulunduran vatandaşları güncel oranları araştırmaya itti.
200 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira?
Yapılan güncellemelerle, bankalar mevduat faiz oranlarını yüzde 55'e kadar çıkardı, yeni müşterilere ise özel olarak yüzde 57'ye varan oranlar sunuldu. Bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarına göre 200 bin TL'nin aylık net getirisi banka banka şu şekilde sıralanıyor: