🚗 Bugün Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? Benzin, Motorin ve LPG (2 Eylül 2025)

⛽ Akaryakıtta Zam veya İndirim Var mı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2 Eylül 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim yapılmadı. Son olarak 27 Ağustos 2025 tarihinde benzinin litre fiyatına 1,22 TL zam gelmişti.