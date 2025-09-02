🚗 Bugün Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? Benzin, Motorin ve LPG (2 Eylül 2025)
Sürücülerin ve taşımacılık sektörünün en çok merak ettiği konuların başında akaryakıt fiyatları geliyor. 2 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları güncellendi.
Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Araç sahipleri ise sabah saatlerinden itibaren “Benzine ya da motorine zam veya indirim var mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
⛽ Akaryakıtta Zam veya İndirim Var mı?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2 Eylül 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim yapılmadı. Son olarak 27 Ağustos 2025 tarihinde benzinin litre fiyatına 1,22 TL zam gelmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
📍 İstanbul Akaryakıt Fiyatları (2 Eylül 2025)
Avrupa Yakası: Benzin 52,89 TL | Motorin 52,19 TL | LPG 26,51 TL
Anadolu Yakası: Benzin 52,74 TL | Motorin 52,07 TL | LPG 25,88 TL
📍 Ankara Akaryakıt Fiyatları (2 Eylül 2025)
Benzin: 53,68 TL
Motorin: 53,15 TL
LPG: 26,40 TL
📍 İzmir Akaryakıt Fiyatları (2 Eylül 2025)
Benzin: 54,00 TL
Motorin: 53,48 TL
LPG: 26,33 TL
🔎 Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, yalnızca araç sahiplerini değil; lojistik, gıda ve birçok sektörün maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve dolar/TL kurundaki hareketlilik önümüzdeki günlerde fiyatların yönünü belirleyecek.