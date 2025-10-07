Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ekim 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte il il 7 Ekim 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları…



1 7
Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,34 TL
Motorin: 54,53 TL
LPG: 27,71 TL

2 7
Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,18 TL
Motorin: 54,39 TL
LPG: 27,08 TL

3 7
Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 4

Ankara

Benzin: 54,19 TL
Motorin: 55,54 TL
LPG: 27,60 TL

4 7
Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 5

İzmir

Benzin: 54,52 TL
Motorin: 55,87 TL
LPG: 27,53 TL


5 7
Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 6

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

6 7
Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 7

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak bu tutara Katma Değer Vergisi (KDV) de dahil edilerek pompadaki nihai satış fiyatı belirleniyor.

7 7
benzin akaryakıt