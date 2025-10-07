Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak bu tutara Katma Değer Vergisi (KDV) de dahil edilerek pompadaki nihai satış fiyatı belirleniyor.