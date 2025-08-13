Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 13 Ağustos fiyat listesi
13 Ağustos 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar sabit seyrederken, Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar önümüzdeki günlerde olası fiyat değişikliklerine işaret ediyor.
İstanbul’da fiyatlar
Avrupa Yakası: Benzin 51,50 TL, motorin 52,07 TL, LPG 26,51 TL
Anadolu Yakası: Benzin 51,35 TL, motorin 51,95 TL, LPG 25,88 TL
Ankara’da fiyatlar
Benzin 52,21 TL
Motorin 52,95 TL
LPG 26,40 TL
İzmir’de fiyatlar
Benzin 52,53 TL
Motorin 53,29 TL
LPG 26,33 TL
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV uygulanıyor ve pompa satış fiyatı belirleniyor.