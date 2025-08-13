Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 13 Ağustos fiyat listesi

13 Ağustos 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar sabit seyrederken, Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar önümüzdeki günlerde olası fiyat değişikliklerine işaret ediyor.