Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları

4 Ağustos 2025 sabahı açıklanan altın fiyatlarında sınırlı dalgalanmalar izlendi. Güncel alış ve satış fiyatları belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 1

GRAM ALTIN

Alış: 4.390,36 TL
Satış: 4.390,85 TL

1 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 2

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 3.997,48 TL
Satış: 4.026,22 TL

2 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 3

ONS ALTIN

Alış: 3.356,37 TL
Satış: 3.356,73 TL

3 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 4

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 28.534,00 TL
Satış: 28.662,00 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 5

YARIM ALTIN

Alış: 14.313,00 TL
Satış: 14.399,00 TL

5 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.155,00 TL
Satış: 7.199,00 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 7

REŞAT ALTINI

Alış: 28.566,47 TL
Satış: 28.694,95 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 8

GREMSE ALTIN

Alış: 70.374,50 TL
Satış: 71.982,74 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 9

ATA ALTIN

Alış: 29.029,48 TL
Satış: 29.761,67 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları - Resim: 10

TAM ALTIN

Alış: 28.149,80 TL
Satış: 28.705,04 TL

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