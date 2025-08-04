Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet güncel altın fiyatları
4 Ağustos 2025 sabahı açıklanan altın fiyatlarında sınırlı dalgalanmalar izlendi. Güncel alış ve satış fiyatları belli oldu.
Yayınlanma: Güncellenme:
GRAM ALTIN
Alış: 4.390,36 TL
Satış: 4.390,85 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 3.997,48 TL
Satış: 4.026,22 TL
ONS ALTIN
Alış: 3.356,37 TL
Satış: 3.356,73 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 28.534,00 TL
Satış: 28.662,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 14.313,00 TL
Satış: 14.399,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.155,00 TL
Satış: 7.199,00 TL
REŞAT ALTINI
Alış: 28.566,47 TL
Satış: 28.694,95 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 70.374,50 TL
Satış: 71.982,74 TL
ATA ALTIN
Alış: 29.029,48 TL
Satış: 29.761,67 TL
TAM ALTIN
Alış: 28.149,80 TL
Satış: 28.705,04 TL