Bugün başvurmayanlar emekli ikramiyesi alamayacak!
Henüz emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanan vatandaşlar için kritik bir uyarı yapıldı. Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyen emekli adayları için bugün son gün!
Emekliler, yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor ve 2024’te bu rakam toplamda 6 bin lira olarak belirlenmişti.
2025 yılı için ise bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılması, toplamda ise 8 bin lira olarak ödenmesi bekleniyor.
Ancak, 28 Şubat 2025’e kadar SGK’ya emeklilik dilekçesi vermeyenler, bu yılın ilk bayram ikramiyesini alamayacak.
Son başvuru: 28 Şubat 2025
Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanmak isteyen vatandaşların bugün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. SGK uzmanları daha önce yaptığı açıklamada, Mart ayında emeklilik başvurusu yapanların ikramiye alamayacağını duyurmuştu.
Maaş bağlanma sürecinin tamamlanması gerektiğinden, bugün SGK’ya başvurmayanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçıracak.
Kurban Bayramı ikramiyesini alabilmek için ise son başvuru tarihi Mayıs 2025 olarak açıklandı.