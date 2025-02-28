Bugün başvurmayanlar emekli ikramiyesi alamayacak!

Henüz emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanan vatandaşlar için kritik bir uyarı yapıldı. Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyen emekli adayları için bugün son gün!

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Bugün başvurmayanlar emekli ikramiyesi alamayacak! - Resim: 1

Emekliler, yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor ve 2024’te bu rakam toplamda 6 bin lira olarak belirlenmişti.

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Bugün başvurmayanlar emekli ikramiyesi alamayacak! - Resim: 2

2025 yılı için ise bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılması, toplamda ise 8 bin lira olarak ödenmesi bekleniyor.

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Bugün başvurmayanlar emekli ikramiyesi alamayacak! - Resim: 3

Ancak, 28 Şubat 2025’e kadar SGK’ya emeklilik dilekçesi vermeyenler, bu yılın ilk bayram ikramiyesini alamayacak.

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Bugün başvurmayanlar emekli ikramiyesi alamayacak! - Resim: 4

Son başvuru: 28 Şubat 2025

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Bugün başvurmayanlar emekli ikramiyesi alamayacak! - Resim: 5

Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanmak isteyen vatandaşların bugün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. SGK uzmanları daha önce yaptığı açıklamada, Mart ayında emeklilik başvurusu yapanların ikramiye alamayacağını duyurmuştu.

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Bugün başvurmayanlar emekli ikramiyesi alamayacak! - Resim: 6

Maaş bağlanma sürecinin tamamlanması gerektiğinden, bugün SGK’ya başvurmayanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçıracak.

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Bugün başvurmayanlar emekli ikramiyesi alamayacak! - Resim: 7

 Kurban Bayramı ikramiyesini alabilmek için ise son başvuru tarihi Mayıs 2025 olarak açıklandı.

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emekli ikramiyesi