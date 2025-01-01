Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları!

EN DÜŞÜK MTV NE KADAR OLDU?

Vergi ve harçlara Yeniden Değerleme Oranı'nda yapılan zam bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre; sıfır araçta en düşük MTV, 3.359 liradan 4.834 liraya çıktı. En yüksek MTV ise 230 bin lirayı aşacak.