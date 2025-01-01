Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları!
2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı ile bugünden itibaren birçok kalemde zamlar uygulamaya girdi. İşte kalem kalem 2025 zamları...
1 Ocak 2025 itibarıyla birçok kalemde zamlar yürürlüğe girdi.
Pasaport harcı, trafik cezası, IMEİ kaydı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi birçok kalem bugünden itibaren yüzde 43,93 zamlı ödenecek. Bunun yanı sıra birçok farklı düzenleme de yürürlükte. İşte o liste...
ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ayda 417 kilovatsaat elektrik tüketimini aşan vatandaş, sübvansiyondan faydalanamayacak. 1.050 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen mesken aboneleri, tarifede bir üst dilime girecek.
1.050 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası, 2 bin lirayı bulabilecek. Düzenleme şubat ayından itibaren geçerli olacak.
PLASTİK POŞET 50 KURUŞ OLDU
Plastik poşetler de bugünden itibaren zamlandı. 2019’da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 50 kuruş oldu.
İLANLARDA ‘YETKİ’ DÖNEMİ
Sahte ilanların önüne geçilmesi amacı ile Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştu. EİDS’de yetki doğrulama uygulaması, bugün itibariyle başladı. Uygulama ile ilanlar; sadece e-Devlet’te yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak veya galeri işletmelerince verilebilecek.
TAPUDA ESKİ KİMLİĞE SON, YENİ KİMLİKLERİN KULLANIMI ZORUNLU
Tapuda işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımı zorunlu olacak. Bugünden itibaren 185 bin liranın üzerindeki kuyum alımlarında kimlik ibrazı mecburi oldu.
KAMUDA ÇİFT MAAŞA SON
Yeni yılla birlikte kamuda çift maaş dönemi de sona eriyor. Bu çerçevede kamuda ‘huzur hakkı’ veya ‘ikramiye’ adı altında ödeme yapılmayacak.
EN DÜŞÜK MTV NE KADAR OLDU?
Vergi ve harçlara Yeniden Değerleme Oranı'nda yapılan zam bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre; sıfır araçta en düşük MTV, 3.359 liradan 4.834 liraya çıktı. En yüksek MTV ise 230 bin lirayı aşacak.