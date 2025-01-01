Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları!

2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı ile bugünden itibaren birçok kalemde zamlar uygulamaya girdi. İşte kalem kalem 2025 zamları...

Sude İnak Sude İnak
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Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları! - Resim: 1

1 Ocak 2025 itibarıyla birçok kalemde zamlar yürürlüğe girdi.

Pasaport harcı, trafik cezası, IMEİ kaydı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi birçok kalem bugünden itibaren yüzde 43,93 zamlı ödenecek. Bunun yanı sıra birçok farklı düzenleme de yürürlükte. İşte o liste...

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Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları! - Resim: 2

ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ayda 417 kilovatsaat elektrik tüketimini aşan vatandaş, sübvansiyondan faydalanamayacak. 1.050 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen mesken aboneleri, tarifede bir üst dilime girecek.

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Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları! - Resim: 3

1.050 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası, 2 bin lirayı bulabilecek. Düzenleme şubat ayından itibaren geçerli olacak.

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Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları! - Resim: 4

PLASTİK POŞET 50 KURUŞ OLDU

Plastik poşetler de bugünden itibaren zamlandı. 2019’da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 50 kuruş oldu.

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Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları! - Resim: 5

İLANLARDA ‘YETKİ’ DÖNEMİ

Sahte ilanların önüne geçilmesi amacı ile Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştu. EİDS’de yetki doğrulama uygulaması, bugün itibariyle başladı. Uygulama ile ilanlar; sadece e-Devlet’te yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak veya galeri işletmelerince verilebilecek.

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Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları! - Resim: 6

TAPUDA ESKİ KİMLİĞE SON, YENİ KİMLİKLERİN KULLANIMI ZORUNLU

Tapuda işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımı zorunlu olacak. Bugünden itibaren 185 bin liranın üzerindeki kuyum alımlarında kimlik ibrazı mecburi oldu.

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Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları! - Resim: 7

KAMUDA ÇİFT MAAŞA SON

Yeni yılla birlikte kamuda çift maaş dönemi de sona eriyor. Bu çerçevede kamuda ‘huzur hakkı’ veya ‘ikramiye’ adı altında ödeme yapılmayacak.

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Bugünden itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları! - Resim: 8

EN DÜŞÜK MTV NE KADAR OLDU?

Vergi ve harçlara Yeniden Değerleme Oranı'nda yapılan zam bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre; sıfır araçta en düşük MTV, 3.359 liradan 4.834 liraya çıktı. En yüksek MTV ise 230 bin lirayı aşacak.

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