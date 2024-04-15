Çalışan anneler dikkat! O şartları sağlayanlara 325 euro para verilecek
Avrupa Birliği'nin üye ülkelerde uyguladığı destek projesi kapsamında Türkiye'de çalışan annelere ve bakıcılara 325 euro, güncel kur değeriyle 11 bin 220 TL destek verilecek. İşte destekten yararlanmak için yapılması gerekenler...
Avrupa Birliği, üye ülkelerde çeşitli destek projeleri gerçekleştiriyor. O projelerden biri de Türkiye'de gerçekleştirilecek. Bu projeye göre çalışan annelere, çocuklarının bakımı için destek ödemesi yapılacak. Çalışan annelerin en büyük sorunlarından olan bakıcı ve kreş masraflarına destek olması planlanıyor.
KİMLER DESTEKTEN YARARLANABİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden verilecek yardımlar şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir illerini kapsıyor. Bu yüzden destekten yararlanmak isteyenlerde aranan ilk şart bu üç ilden birinde ikamet etmek. Bunun yanında destek alacakların 36 ay ya da daha küçük bir çocuğa sahip olması gerekiyor. Destekten yararlanabilmek için en az 12 ay boyunca sigortalı bir işte çalışıyor olmak şartı da aranıyor.
DESTEK KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
SGK'nın yürütücülüğünü yaptığı projede hak sahipleri, 325 euro para alacak. Güncel kur karşılığı ise 11 bin 220 TL. Ödemeler, 12 ay boyunca gerçekleştirilecek.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN AÇIKLADI
Projeyle ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin çalışmaları tamamlandı. Söz konusu uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakan Işıkhan; ''SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı4 4