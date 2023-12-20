Çalışan Emeklilerin Gözü O ikramiyede! 27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı?

Çalışan emeklilerin bir kısmı halen yatacak olan ikramiyeyi bekliyor. İddialara göre ise çalışan emekli ikramiyesi 27-28 Aralık tarihlerinde yatacak denildi. Peki ikramiyeler 27-28 Aralık yatacak mı? Beklenen cevap!

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Çalışan Emeklilerin Gözü O ikramiyede! 27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı? - Resim: 1

Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere ikramiye verildi. Ancak çalışan emeklilerde bu haktan yararlanmak istedi. Bunlar içinde alınan karar sonrası gözler meclise çevrildi. 

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Çalışan Emeklilerin Gözü O ikramiyede! 27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı? - Resim: 2

27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı?

Torba yasasında yer alması beklenen çalışan emekli için her gün bir açıklama geliyor. Son olarak 27-28 Aralık tarihlerinde çalışan emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılacağı yer almıştı. 

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Çalışan Emeklilerin Gözü O ikramiyede! 27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı? - Resim: 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın sona ermesi ve yeni yıldan önce teklifin Meclis'te yasalaşmasıyla birlikte, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yatırılacağı yer aldı. 

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Çalışan Emeklilerin Gözü O ikramiyede! 27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı? - Resim: 4

Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı için yasa onaylanır onaylanmaz paralar hesaplara yatırılabilir. 

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