Çalışan Emeklilerin Gözü O ikramiyede! 27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı?
Çalışan emeklilerin bir kısmı halen yatacak olan ikramiyeyi bekliyor. İddialara göre ise çalışan emekli ikramiyesi 27-28 Aralık tarihlerinde yatacak denildi. Peki ikramiyeler 27-28 Aralık yatacak mı? Beklenen cevap!
Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere ikramiye verildi. Ancak çalışan emeklilerde bu haktan yararlanmak istedi. Bunlar içinde alınan karar sonrası gözler meclise çevrildi.
27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı?
Torba yasasında yer alması beklenen çalışan emekli için her gün bir açıklama geliyor. Son olarak 27-28 Aralık tarihlerinde çalışan emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılacağı yer almıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın sona ermesi ve yeni yıldan önce teklifin Meclis'te yasalaşmasıyla birlikte, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yatırılacağı yer aldı.
Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı için yasa onaylanır onaylanmaz paralar hesaplara yatırılabilir.