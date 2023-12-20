Çalışan Emeklilerin Gözü O ikramiyede! 27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı?

27-28 Aralık İkramiyeler Yatacak Mı?

Torba yasasında yer alması beklenen çalışan emekli için her gün bir açıklama geliyor. Son olarak 27-28 Aralık tarihlerinde çalışan emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılacağı yer almıştı.