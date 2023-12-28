Çalışan Emekliye 5000 TL İkramiye Ne Zaman Yatacak? Resmi Gazete 'de Yayımlandı
Emeklilere verilen 5000 TL ikramiyeden sonra çalışan emekliler de ikramiyeden yararlanmak istedi. Yapılan açıklamadan sonra çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verileceğini söylendi. Peki ikramiye ne zaman verilecek?
29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere 5 bin TL ikramiye verildi.
Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyesinden faydalanmak istediklerini dile getirdiler.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini açıkladı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete 'de yayımlanan habere göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.