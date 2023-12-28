Çalışan Emekliye 5000 TL İkramiye Ne Zaman Yatacak? Resmi Gazete 'de Yayımlandı

Emeklilere verilen 5000 TL ikramiyeden sonra çalışan emekliler de ikramiyeden yararlanmak istedi. Yapılan açıklamadan sonra çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verileceğini söylendi. Peki ikramiye ne zaman verilecek?

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Çalışan Emekliye 5000 TL İkramiye Ne Zaman Yatacak? Resmi Gazete 'de Yayımlandı - Resim: 1

29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere 5 bin TL ikramiye verildi. 

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Çalışan Emekliye 5000 TL İkramiye Ne Zaman Yatacak? Resmi Gazete 'de Yayımlandı - Resim: 2

Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyesinden faydalanmak istediklerini dile getirdiler.

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Çalışan Emekliye 5000 TL İkramiye Ne Zaman Yatacak? Resmi Gazete 'de Yayımlandı - Resim: 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini açıkladı.

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Çalışan Emekliye 5000 TL İkramiye Ne Zaman Yatacak? Resmi Gazete 'de Yayımlandı - Resim: 4

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete 'de yayımlanan habere göre  çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

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