ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alacak! İşte aranan şartlar

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALACAK

ÇAYKUR, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da mevsimlik işçi alımına başvurular başladı. 665 beden işçisi, 40 eksper, 45 engelli ve 10 eski hükümlü olmak üzere toplam 760 mevsimlik işçi, Trabzon’daki fabrikalar için 175 beden işçisi, 15 eksper, 6 engelli ve 4 eski hükümlü olmak üzere 200, Artvin’deki fabrikalar için 75 beden işçisi, 15 eksper, 4 engelli ve 3 eski hükümlü olmak üzere 97 ve Giresun’daki fabrikalarda istihdam etmek üzere 15 beden işçisi alacak. Adaylar başvurularını 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında (30 Nisan 2024 Salı günü saat 23.59’a kadar) İŞKUR’un internet sitesi https://www.iskur.gov.tr/ ile ALO 170 ve e-devlet üzerinden yapabilecek.