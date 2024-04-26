ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alacak! İşte aranan şartlar
ÇAYKUR, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da mevsimlik işçi alımına başvurular başladı. 1072 işçi işe alınacak. Peki kimler başvuru yapabilir? İşte aranan şartlar...
ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALACAK
ÇAYKUR, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da mevsimlik işçi alımına başvurular başladı. 665 beden işçisi, 40 eksper, 45 engelli ve 10 eski hükümlü olmak üzere toplam 760 mevsimlik işçi, Trabzon’daki fabrikalar için 175 beden işçisi, 15 eksper, 6 engelli ve 4 eski hükümlü olmak üzere 200, Artvin’deki fabrikalar için 75 beden işçisi, 15 eksper, 4 engelli ve 3 eski hükümlü olmak üzere 97 ve Giresun’daki fabrikalarda istihdam etmek üzere 15 beden işçisi alacak. Adaylar başvurularını 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında (30 Nisan 2024 Salı günü saat 23.59’a kadar) İŞKUR’un internet sitesi https://www.iskur.gov.tr/ ile ALO 170 ve e-devlet üzerinden yapabilecek.
İŞE ALIM ŞARTLARI
Beden İşçisi:
• En az ilkokul mezunu
• 18-50 yaş arası erkekler
• Rize'de ikamet ediyor olmak
• İkamet edilen ilçedeki ÇAYKUR fabrikasına başvurmak
Engelli/Eski Hükümlü:
• En az ilkokul mezunu engelli veya eski hükümlü erkek ve kadınlar
• Yaş şartı yok
• İkamet edilen ildeki ÇAYKUR fabrikasına başvurmak
Çay Eksperi:
• Çay Eksperi Bölümü Ön Lisans mezunu
• KPSS-93'e girmiş olmak
• 18-50 yaş arası erkek ve kadınlar
• Türkiye geneli başvuru
Genel Bilgiler:
• SGK'lı olanlar da başvurabilir.
• Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalara il bazında başvuru yapılacak.
• Adaylar sadece 1 fabrikaya başvurabilecek.
İkametgah adresi olarak başvuruların başladığı 26 Nisan 2024 cuma günü saat 00.01 itibariyle olan adres bilgileri geçerli olup Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. Başvurular başladıktan sonra yapılacak adres değişiklikleri iş başvurusu için geçerli sayılmayacak.