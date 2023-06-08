ChatGPT'ye iOS güncellemesi: Siri aracılığıyla nasıl kullanılacak?
Yapay zeka teknolojileri son günlerde büyük hız kat etti. Son olarak ChatGPT geçen günlerde resmi olarak Apple Store üzerinden İOS kullanıcıları için erişime açıldı. Bu duyurunun üzerine Open AI yeni bir gelişme duyurdu. İşte detaylar...
ChatGPT geçtiğimiz günlerde resmi olarak Apple Store üzerinden iOS kullanıcıları için erişime açılmıştı. Open AI uygulamaya bir güncelleme getirerek birçok yeniliği daha duyurdu. İşte Apple kullanıcılarını heyecanlandıran duyuru...
Open AI yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'ye yeni bir güncelleme getirdiğini duyurdu. Daha önceden iOS için resmi çıkış yaptığını duyuran firma Apple kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.
KISAYOL ÖZELLİĞİ ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Apple Store'a getirilen güncellemelerin arasında kısayol özelliği de bulunuyor. ChatGPT uygulamasını kullanıcılar artık widget olarak ekleyebilecek. Böylelikle yapay zekaya erişim daha kolay olacak. Ayrıca ChatGPT'den kopyaladığınız metni diğer uygulamalara aktarabileceksiniz.
SİRİ ARACILIĞIYLA SORU SORULABİLECEK
Open AI, ChatGPT uygulamasına Siri'yi entegre etti. Böylelikle kullanıcılar Apple'ın sesli asistanını kullanarak, yapay zeka destekli sohbet botunu kullanabilecek.