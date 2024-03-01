Çocuğu okula giden ailelere 8800 TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okula giden çocukları olan ihtiyaç sahibi ailelere maddi desteklerin devam ettiğini duyurdu. İlkokuldan lise ve üniversiteye kadar olan öğrencilerin temel eğitim masraflarını karşılamak amacıyla sunulan bu desteklere başvurabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.