Çocuğu okula giden ailelere 8800 TL destek
Dar gelirli ailelerin okula giden çocuklarına yönelik destek yardımları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu yardımlar, maddi yükü azaltmak amacıyla sunuluyor. İlkokuldan üniversiteye kadar olan tüm öğrencilere, 8.800 TL'ye kadar karşılıksız destek sağlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okula giden çocukları olan ihtiyaç sahibi ailelere maddi desteklerin devam ettiğini duyurdu. İlkokuldan lise ve üniversiteye kadar olan öğrencilerin temel eğitim masraflarını karşılamak amacıyla sunulan bu desteklere başvurabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekler devam ediyor. İlkokuldan lise ve üniversiteye kadar öğrencilerin temel eğitim masraflarını karşılamak amacıyla sunulan bu desteklere başvuruda bulunabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yardıma muhtaç ailelerde öğrenim gören çocuklara desteklerin 2024 yılında devam edeceğini söyleyerek son yapılan zamlarla birlikte destek ücretlerini de açıkladı.
Anaokulu düzeyinde 2.421 TL'den 3.614 TL'ye çıkartılan öğrenim desteğinde en az bir çocuğun bakımını üstlenen hanelere ödenen ücret ise 8.895 TL oldu.